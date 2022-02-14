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    Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Он примет решение вместе с Анчелотти в последний момент (AS)

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ». Он полетел с командой в Париж.

    По информации AS, 34-летний француз хочет сыграть завтра, но примет окончательное решение совместно с главным тренером Карло Анчелотти в последний момент.

    Пока непонятно, готов ли Бензема играть, и хватит ли его на все 90 минут. Уровень готовности француза станет известен после сегодняшней вечерней тренировки «Реала» на «Парк де Пренс».

    • Из-за травмы Бензема не играет с 23 января.
    • «ПСЖ» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.
    • В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.

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    Источник: AS

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