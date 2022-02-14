Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Он примет решение вместе с Анчелотти в последний момент (AS)

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ». Он полетел с командой в Париж.

По информации AS, 34-летний француз хочет сыграть завтра, но примет окончательное решение совместно с главным тренером Карло Анчелотти в последний момент.

Пока непонятно, готов ли Бензема играть, и хватит ли его на все 90 минут. Уровень готовности француза станет известен после сегодняшней вечерней тренировки «Реала» на «Парк де Пренс».