Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Он примет решение вместе с Анчелотти в последний момент (AS)

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ». Он полетел с командой в Париж.
По информации AS, 34-летний француз хочет сыграть завтра, но примет окончательное решение совместно с главным тренером Карло Анчелотти в последний момент.
Пока непонятно, готов ли Бензема играть, и хватит ли его на все 90 минут. Уровень готовности француза станет известен после сегодняшней вечерней тренировки «Реала» на «Парк де Пренс».
- Из-за травмы Бензема не играет с 23 января.
- «ПСЖ» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.
- В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.
Источник: AS