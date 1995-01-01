«Барселона» лидирует в сезоне Примеры по голам, забитым головой

В 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» со счетом 2:2.

Команда Хави отыгралась благодаря голу Люка де Йонга на 96-й минуте.

Голландец забил головой после навеса Адама Траоре.

У «Барсы» уже десять мячей, забитых головой, в текущем розыгрыше Примеры. Это лучший результат в турнире.

Пике вышел на пятое место по числу матчей за «Барселону»

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