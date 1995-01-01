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    «Барселона» лидирует в сезоне Примеры по голам, забитым головой

    В 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» со счетом 2:2.

    Команда Хави отыгралась благодаря голу Люка де Йонга на 96-й минуте.

    Голландец забил головой после навеса Адама Траоре.

    У «Барсы» уже десять мячей, забитых головой, в текущем розыгрыше Примеры. Это лучший результат в турнире.

    Пике вышел на пятое место по числу матчей за «Барселону»

    Примера. «Барселона» на 96-й минуте спасла ничью в игре с «Эспаньолом», в матче 2 удаления

    Примера. «Реал Сосьедад» победил «Гранаду» и догнал «Барселону»

    Источник: Opta

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