Пике вышел на пятое место по числу матчей за «Барселону»

Защитник Жерар Пике провел 594-ю игру в составе «Барселоны».

По этому показателю он обогнал Карлеса Пуйоля (593) и вышел на пятое место в истории клуба.

Опережают Пике только Лионель Месси (778), Хави (767), Андрес Иньеста (674) и Серхио Бускетс (660).

@3gerardpique surpasses @Carles5puyol and is now 5th on Barça's all-time appearances list! pic.twitter.com/hfcAcholGa