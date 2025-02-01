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  • «МЮ» не договорился с «Барселоной» по Рэшфорду и предложил его другому клубу АПЛ

«МЮ» не договорился с «Барселоной» по Рэшфорду и предложил его другому клубу АПЛ

«Манчестер Юнайтед» пытается избавиться от Маркуса Рэшфорда до закрытия зимнего трансферного окна.

Переговоры с «Барселоной» не принесли результата – каталонцы, вероятно, откажутся от сделки из-за финансовых ограничений.

В связи с этим «МЮ» предложил нападающего «Астон Вилле», у которой освободилось место в составе после продажи Джона Дурана в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро + бонусы.

  • Рэшфорд не играет с 12 декабря.
  • Его статистика в этом сезоне: 24 матча, 7 голов, 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость англичанина – 55 миллионов евро.

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Источник: Relevo

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01.02.2025 09:51
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