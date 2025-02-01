«МЮ» не договорился с «Барселоной» по Рэшфорду и предложил его другому клубу АПЛ

«Манчестер Юнайтед» пытается избавиться от Маркуса Рэшфорда до закрытия зимнего трансферного окна.
Переговоры с «Барселоной» не принесли результата – каталонцы, вероятно, откажутся от сделки из-за финансовых ограничений.
В связи с этим «МЮ» предложил нападающего «Астон Вилле», у которой освободилось место в составе после продажи Джона Дурана в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро + бонусы.
- Рэшфорд не играет с 12 декабря.
- Его статистика в этом сезоне: 24 матча, 7 голов, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость англичанина – 55 миллионов евро.