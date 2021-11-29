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    Клубный ЧМ. «Челси» впервые выиграл турнир, победив в дополнительное время «Палмейрас»

    В финале клубного чемпионата мира «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас». Решающий мяч на 117-й минуте забил Кай Хаверц с пенальти.

    «Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира. Еще один гол у англичан забил Ромелу Лукаку. Он лучший бомбардир команды в сезоне (десять голов).

    Во всех трех голах «Палмейраса» на турнире поучаствовал Рафаэль Вейга.

    Клубный ЧМ. Финал

    Челси (Англия) – Палмейрас (Бразилия) – 2:1 (0:0; 1:1; 1:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 55; 1:1 – Вейга, 64 (с пенальти); 2:1 – Хаверц, 117 (с пенальти).

    Удаления: нет – Луан, 120+6.

    Результаты клубного ЧМ

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    Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея

    Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

    Менди за 6 дней выиграл 2 трофея

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2022 22:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10906

      playsh 56 минут назад

      Челси,спасибо за победу,благодаря Вам Европа сильнейший континент на планете.
      Браво!!!

      1
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      Рейтинг: +139

      Nikoo 1 час назад

      Повезло Челси, пенка в концовке матча..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10906

      playsh > Nikoo 55 минут назад

      Везёт сильнейшим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +861

      КрымForever 1 час назад

      ++++++ Челси уже все трофеи собрал!

      2
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      Рейтинг: +13792

      Cleaner 1 час назад

      Порадовали команды веселой игрой. Челси с победой!..)

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