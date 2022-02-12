Клубный ЧМ. «Челси» впервые выиграл турнир, победив в дополнительное время «Палмейрас»

В финале клубного чемпионата мира «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас». Решающий мяч на 117-й минуте забил Кай Хаверц с пенальти.

«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира. Еще один гол у англичан забил Ромелу Лукаку. Он лучший бомбардир команды в сезоне (десять голов).

Во всех трех голах «Палмейраса» на турнире поучаствовал Рафаэль Вейга.

Клубный ЧМ. Финал

Челси (Англия) – Палмейрас (Бразилия) – 2:1 (0:0; 1:1; 1:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 55; 1:1 – Вейга, 64 (с пенальти); 2:1 – Хаверц, 117 (с пенальти).

Удаления: нет – Луан, 120+6.

Результаты клубного ЧМ

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