УЕФА призвал судей жестче наказывать за симуляции, давление от игроков и приукрашенную реакцию на фолы

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти рассказал о новых рекомендациях для судей по итогам курса, целью которого было помочь арбитрам «защищать образ футбола».

Курс УЕФА прошел 81 арбитр. Судей призвали принимать более жесткие меры при неспортивном поведении игроков: симуляциях, попытках выпросить карточку для соперника, приукрашивании реакций на фолы, а также в ситуациях, когда игроки окружают арбитра.

«Мы обеспокоены и не хотим, чтобы происходили такие инциденты. Они вредят игре и ее образу. Когда игроки пытаются обмануть судью или оказать на него давление, это не отражает дух честной игры», – сказал Розетти.

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