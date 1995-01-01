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    УЕФА призвал судей жестче наказывать за симуляции, давление от игроков и приукрашенную реакцию на фолы

    Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти рассказал о новых рекомендациях для судей по итогам курса, целью которого было помочь арбитрам «защищать образ футбола».

    Курс УЕФА прошел 81 арбитр. Судей призвали принимать более жесткие меры при неспортивном поведении игроков: симуляциях, попытках выпросить карточку для соперника, приукрашивании реакций на фолы, а также в ситуациях, когда игроки окружают арбитра.

    «Мы обеспокоены и не хотим, чтобы происходили такие инциденты. Они вредят игре и ее образу. Когда игроки пытаются обмануть судью или оказать на него давление, это не отражает дух честной игры», – сказал Розетти.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13775

      житель СПб 3 минуты назад

      Очень верная позиция! Поддерживаю обеими руками!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11433

      DeStar 9 минут назад

      за симуляцию сразу давать желтую, чтобы был как шёлковый до конца матча

      0
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      Рейтинг: +32415

      zra78 22 минуты назад

      В Португалии паника...

      1
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      Рейтинг: +6322

      R_a_i_n 22 минуты назад

      Если так, то Зюба будет пол чемпионата отбывать дисквалификацию. Клоун всия Руси.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      кaстрюлька 31 минуту назад

      Вот так вот к рукаку начал потихоньку подкрадываться вечный бан

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +561

      Дубина > кaстрюлька 28 минут назад

      Не к Газпрему это не относится!
      У них свои правила)
      Как падал шланг свистели так и будут свистеть!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6322

      R_a_i_n > Дубина 22 минуты назад

      Эт точно. Выйдет щас чел и скажет, крови же не было!

      2
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