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  • УЕФА призвал судей жестче наказывать за симуляции, давление от игроков и приукрашенную реакцию на фолы

УЕФА призвал судей жестче наказывать за симуляции, давление от игроков и приукрашенную реакцию на фолы

10 февраля 2022, 17:45
15

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти рассказал о новых рекомендациях для судей по итогам курса, целью которого было помочь арбитрам «защищать образ футбола».

Курс УЕФА прошел 81 арбитр. Судей призвали принимать более жесткие меры при неспортивном поведении игроков: симуляциях, попытках выпросить карточку для соперника, приукрашивании реакций на фолы, а также в ситуациях, когда игроки окружают арбитра.

«Мы обеспокоены и не хотим, чтобы происходили такие инциденты. Они вредят игре и ее образу. Когда игроки пытаются обмануть судью или оказать на него давление, это не отражает дух честной игры», – сказал Розетти.

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Источник: сайт УЕФА
Европа Розетти Роберто
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1644504909
Если так, то Зюба будет пол чемпионата отбывать дисквалификацию. Клоун всия Руси.
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zra78
1644504937
В Португалии паника...
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DeStar
1644505682
за симуляцию сразу давать желтую, чтобы был как шёлковый до конца матча
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житель СПб
1644506087
Очень верная позиция! Поддерживаю обеими руками!
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NewLife
1644509322
Г-н Розетти решил подложить бомбу под бомжей зюбу, Барриоса, Ракитского, Ловрена. Первых двух за симуляцию травм не совместимых с жизнью и кривляние, вторых двух за наскоки на судей.
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alex1951
1644510811
Товарищи артисты! Артизтизму пришел кирдык....... Валяйся ,не валяйся ,а дурачком не притворяйся......
Ответить
ISSА
1644512046
Если делаeте ставки pro100bets.ru
Ответить
portero
1644520589
ВАР в помощь, иначе будут жесткие косяки....
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Hektor 84
1644521013
Первый симулянт в рпл это шлюба
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