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  • Закон об организации финала ЛЧ в Санкт-Петербурге примут до середины апреля

Закон об организации финала ЛЧ в Санкт-Петербурге примут до середины апреля

10 февраля 2022, 11:58
1

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда планируется принятие правок в российское законодательство для проведения матча.

«Если начать с федеральной истории, все изменения в закон, касающийся организации финала Лиги чемпионов, находятся в Госдуме. 16 февраля состоится первое чтение. Ожидаем принятие закона в конце марта – начале апреля.

Все обязательства по безопасности, транспорту и другим аспектам федеральными властями и администрацией Санкт-Петербурга будут выполнены в полном объеме. Это еще раз подтвердили наши коллеги», – заявил Сорокин.

  • Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.
  • Власти города выделят 288 миллионов рублей на организацию матча.
  • Билеты будут стоить от 8 до 120 тысяч рублей.

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Источник: ТАСС
Лига чемпионов
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ySS
1644501668
А чего закон, надо в конституцию внести!
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