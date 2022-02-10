Закон об организации финала ЛЧ в Санкт-Петербурге примут до середины апреля

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда планируется принятие правок в российское законодательство для проведения матча.

«Если начать с федеральной истории, все изменения в закон, касающийся организации финала Лиги чемпионов, находятся в Госдуме. 16 февраля состоится первое чтение. Ожидаем принятие закона в конце марта – начале апреля.

Все обязательства по безопасности, транспорту и другим аспектам федеральными властями и администрацией Санкт-Петербурга будут выполнены в полном объеме. Это еще раз подтвердили наши коллеги», – заявил Сорокин.