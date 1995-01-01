Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Закон об организации финала ЛЧ в Санкт-Петербурге примут до середины апреля

    Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда планируется принятие правок в российское законодательство для проведения матча.

    «Если начать с федеральной истории, все изменения в закон, касающийся организации финала Лиги чемпионов, находятся в Госдуме. 16 февраля состоится первое чтение. Ожидаем принятие закона в конце марта – начале апреля.

    Все обязательства по безопасности, транспорту и другим аспектам федеральными властями и администрацией Санкт-Петербурга будут выполнены в полном объеме. Это еще раз подтвердили наши коллеги», – заявил Сорокин.

    • Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.
    • Власти города выделят 288 миллионов рублей на организацию матча.
    • Билеты будут стоить от 8 до 120 тысяч рублей.

    Непривитые футболисты «Челси» не сыграют в гостевом матче ЛЧ с «Лиллем» (BBC)

    Бензема может не сыграть с «ПСЖ». Он далек от оптимальной формы (Marca)

    Паредес может пропустить матч с «Реалом». Рамос тренируется индивидуально (L’Equipe)

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93934
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru