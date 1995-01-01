Закон об организации финала ЛЧ в Санкт-Петербурге примут до середины апреля

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда планируется принятие правок в российское законодательство для проведения матча.

«Если начать с федеральной истории, все изменения в закон, касающийся организации финала Лиги чемпионов, находятся в Госдуме. 16 февраля состоится первое чтение. Ожидаем принятие закона в конце марта – начале апреля.

Все обязательства по безопасности, транспорту и другим аспектам федеральными властями и администрацией Санкт-Петербурга будут выполнены в полном объеме. Это еще раз подтвердили наши коллеги», – заявил Сорокин.

Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.

Власти города выделят 288 миллионов рублей на организацию матча.

Билеты будут стоить от 8 до 120 тысяч рублей.

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