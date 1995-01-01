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    Мане показал фото в постели с кубком Африки

    Нападающий сборной Сенегала Садио Мане опубликовал фотографию с трофеем после победы в Кубке Африки.

    Форвард «Ливерпуля» сфотографировался с кубком Африки в постели.

    • Сенегал победил Египет в финале по пенальти
    • Мане был признан лучшим игроком турнира.
    • Сенегал выиграл турнир впервые в истории.

    Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки

    «Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

    Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

    Источник: инстаграм Садио Мане

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57904

      portero 47 минут назад

      А фоткает любимая женщина!!!!

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