Мане показал фото в постели с кубком Африки

А фоткает любимая женщина!!!!
Нападающий сборной Сенегала Садио Мане опубликовал фотографию с трофеем после победы в Кубке Африки.
Форвард «Ливерпуля» сфотографировался с кубком Африки в постели.
- Сенегал победил Египет в финале по пенальти
- Мане был признан лучшим игроком турнира.
- Сенегал выиграл турнир впервые в истории.
Президент Сенегала объявил выходной в стране в честь победы сборной на Кубке Африки
«Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале
Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир