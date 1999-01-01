Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

В Камеруне завершился Кубок Африки, победителем которого стала сборная Сенегала.
После окончания финального матча были отмечены лучшие футболисты турнира в разных номинациях:
- Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – лучший игрок;
- Эдуар Менди (Сенегал, «Челси») – лучший вратарь;
- Венсан Абубакар (Камерун, «Аль-Наср») – лучший бомбардир (8 голов).
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