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    Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

    В Камеруне завершился Кубок Африки, победителем которого стала сборная Сенегала.

    После окончания финального матча были отмечены лучшие футболисты турнира в разных номинациях:

    Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир

    Мане не забил пенальти в финале Кубка Африки. Салах подсказал своему вратарю, куда будет бить Садио

    Мане и Салах – в стартовых составах Сенегела и Египта на финал Кубка Африки

    Источник: твиттер Кубка Африки

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