Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема», а оправдывается им уже в третий раз. Что это? Старость, деменция?»

Журналист Василий Уткин обратил внимание на противоречие в заявлениях главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем», ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить. Но.

Интервью после матча. «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно».

Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.