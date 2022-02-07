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  • Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема», а оправдывается им уже в третий раз. Что это? Старость, деменция?»

Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема», а оправдывается им уже в третий раз. Что это? Старость, деменция?»

7 февраля 2022, 09:51
3

Журналист Василий Уткин обратил внимание на противоречие в заявлениях главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем», ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить. Но.

Интервью после матча. «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно».

Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • «Ференцварош» опустился на второе место в чемпионате.
  • При Черчесове команда провела три матча: 1 победа и 2 поражения.
  • Следующий матч клуб проведет 9 февраля против «Вашаша».

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Европа Ференцварош Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (3)
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Demgel
1644236905
Это Вася Стасик ловко усами шевелит)
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Axe111
1644239092
И то и другое
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Hektor 84
1644259142
Утка это маразм
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