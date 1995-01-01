Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема», а оправдывается им уже в третий раз. Что это? Старость, деменция?»

    Журналист Василий Уткин обратил внимание на противоречие в заявлениях главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

    «Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем», ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить. Но.

    Интервью после матча. «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно».

    Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Ференцварош» опустился на второе место в чемпионате.
    • При Черчесове команда провела три матча: 1 победа и 2 поражения.
    • Следующий матч клуб проведет 9 февраля против «Вашаша».

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru