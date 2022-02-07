Уткин: «Черчесов запретил слово «проблема», а оправдывается им уже в третий раз. Что это? Старость, деменция?»

Журналист Василий Уткин обратил внимание на противоречие в заявлениях главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем», ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить. Но.
Интервью после матча. «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно».
Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- «Ференцварош» опустился на второе место в чемпионате.
- При Черчесове команда провела три матча: 1 победа и 2 поражения.
- Следующий матч клуб проведет 9 февраля против «Вашаша».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина