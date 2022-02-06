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    У Месси первый гол в 2022 году. Он забивает 18 лет подряд

    В 23-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Лилль» со счетом 5:1.

    Третий гол парижан забил нападающий Лионель Месси. Он впервые отличился в 2022 календарном году.

    Аргентинец забивает как минимум один мяч в официальной игре на протяжении 18 лет, начиная с 2005 года.

    Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»

    Месси забил «Лиллю». Это его второй гол за «ПСЖ» в Лиге 1

    Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +20658

      JTherry 41 минуту назад

      работа любого форварда состоит в стремлении забивать, но поражает результативность Месси, когда играл за Барсу...

      0
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      Рейтинг: +11994

      Fusballer 1 час назад

      Это определенно ЗМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3248

      AZ 1 час назад

      Я думаю практически любой игрок играющий в нападении, забивает хотя бы раз в году... Если играет регулярно конечно же как Месси...

      0
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