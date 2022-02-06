У Месси первый гол в 2022 году. Он забивает 18 лет подряд

работа любого форварда состоит в стремлении забивать, но поражает результативность Месси, когда играл за Барсу...
В 23-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Лилль» со счетом 5:1.
Третий гол парижан забил нападающий Лионель Месси. Он впервые отличился в 2022 календарном году.
Аргентинец забивает как минимум один мяч в официальной игре на протяжении 18 лет, начиная с 2005 года.
– Lionel Messi has scored a competitive goal in every calendar year since 20052022 – 12021 – 432020 – 252019 – 522018 – 512017 – 542016 – 592015 – 522014 – 582013 – 452012 – 912011 – 592010 – 602009 – 412008 – 222007 – 312006 – 122005 – 3#LOSCPSG— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 6, 2022
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