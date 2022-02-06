Березуцкая – о работе в ЦСКА: «Никаких официальных предложений мне не поступало»

Жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого Ольга прокомментировала информацию о том, что она может получить работу в клубе. Ранее журналист Максим Алланазаров сообщил, что Березуцкую могут назначить ведущей ЦСКА ТВ.

«СМИ стоит успокоиться, никаких официальных предложений по работе мне не поступало. Все, что я пишу у себя в инстаграме, – это мое искреннее желание узнать реальные потребности болельщиков и помочь родному клубу.

Мне не хватит знаний, чтобы работать ведущей? Я закончила: МГИМО, МЭСИ и работала хореографом-постановщиком. А в данный момент занимаюсь менеджментом в игровых видах спорта – RMA.

Что касается моего опыта работы, то я занималась профессиональным спортом и принимала участие в спортивных мероприятиях, работала в сфере шоу-бизнеса, была ведущей «Матч ТВ», а также уже 13 лет в сфере футбола и околофутбольных проектов. По сегодняшний день занимаюсь реализацией и продюсированием собственных проектов. Но я так же всегда готова быть полезной клубу», – сказала Березуцкая.