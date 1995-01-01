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    Гасперини назвал отвратительной игру «Аталанты» в матче с «Кальяри»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение команды в матче 24-м тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:2).

    «После перерыва, находясь в меньшинстве из-за красной карточки Муссо, мы потеряли форму. Да, счет удалось сравнять, но матч показал, что у нас есть проблемы на разных позициях. Нам нужно вернуться в игровое русло и сосредоточиться на том, чтобы быть командой. Эта игра была отвратительной. Мы должны снова стать единой командой.

    Кстати, первый гол был забит при помощи руки. Не знаю, как VAR оценивает этот эпизод, поэтому мало что могу тут сказать», — цитирует Гасперини Football Italia.

    • В начале второго тайма был удален голкипер бергамасков Хуан Муссо.
    • Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отсутствовал из-за травмы.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13633

      житель СПб 1 минуту назад

      То он был в заявке, то из-за травмы не играет... Вы уж разберитесь там, г-н Гасперини! А команда играет плохо из-за тренера! Классический негативный тип итальянца: хитрит, виноваты все. кроме него, интригует... Ну как можно было идти в такой клуб?!

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