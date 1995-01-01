Серия А. «Аталанта» без Миранчука проиграла дома «Кальяри»

«Аталанта» в 24-м туре чемпионата Испании уступила «Кальяри». Дубль у гостей оформил Гаэтано Перейро.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отсутствовал из-за травмы.

Хуан Муссо – первый игрок «Аталанты», удаленный в этом сезоне Серии А.

Италия. Серия А. 24-й тур

Аталанта – Кальяри – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Перейро, 50; 1:1 – Паломино, 64; 1:2 – Перейро, 68.

Удаления: Муссо, 52 – нет.

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