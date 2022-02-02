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    Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

    На прошлой неделе форвард «ПСЖ» Лионель Месси встретился с игроками «Барселоны» Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также главным тренером Хави.

    Они ужинали в ресторане и разговаривали о событиях после ухода аргентинца из каталонского клуба.

    Месси рассказал, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ». На него негативно влияет языковой барьер и климат во Франции. Кроме того, нападающий скучает по друзьям.

    • В этом сезоне Месси забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он перешел в «ПСЖ» в августе прошлого года на правах свободного агента.
    • «Барса» не смогла продлить с ним контракт из-за потолка зарплат.

    Левандовски – о Месси: «В возрасте Роналду ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

    Месси не забивает почти 2 месяца. Он отличился лишь в 1 из 9 последних матчей

    Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под десятым номером

    Источник: El Confidencial

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22534

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Ограничили "полномочия"? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15852

      Garrincha58 4 минуты назад

      а кому сейчас легко???? нам бы твои трудности.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14555

      KLIM777 17 минут назад

      пусть едет в казахстан играть

      0
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      Рейтинг: +11982

      Fusballer 18 минут назад

      Не удивительно. В Барсе в жопу целовали, а в ПСЖ нужно конкурировать с другими игроками.

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