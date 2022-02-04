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  • Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

4 февраля 2022, 16:50
24

На прошлой неделе форвард «ПСЖ» Лионель Месси встретился с игроками «Барселоны» Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также главным тренером Хави.

Они ужинали в ресторане и разговаривали о событиях после ухода аргентинца из каталонского клуба.

Месси рассказал, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ». На него негативно влияет языковой барьер и климат во Франции. Кроме того, нападающий скучает по друзьям.

  • В этом сезоне Месси забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
  • Он перешел в «ПСЖ» в августе прошлого года на правах свободного агента.
  • «Барса» не смогла продлить с ним контракт из-за потолка зарплат.

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Источник: El Confidencial
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Месси Лионель
Комментарии (24)
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Fusballer
1643982723
Не удивительно. В Барсе в жопу целовали, а в ПСЖ нужно конкурировать с другими игроками.
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Garrincha58
1643983565
а кому сейчас легко???? нам бы твои трудности.....
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JTherry
1643984215
тяжело адаптироваться в «ПСЖ», зато легко ЗМ получать, и климат в этом не помеха...)
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Vitaga
1643986690
сколько злобы на Месси. а сколько раз вы все восторгались им раньше? неужели он не заслужил уважения? такие таланты один на миллиард. он достиг всего что только возможно как игрок.заработал заслуженно кучу денег. молодчина! и его только уважать и стоит. причем не участвовал ни в каких сомнительных историях. ничем себя не запятнал. величайший игрок в истории.
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"supermax"
1643987762
вот и весь великий ...в теплице было лучше
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zigbert
1643987854
Ну так сам же ушел из Барселоны. Кого теперь винить.
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Бухбух
1643987983
Вот в этом и есть разница между Месси и Роналду. Португалец, где бы он ни играл, всегда был на ведущих ролях.
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portero
1643997435
Чтож ты с Бармалеем Барсу в долги вгонял??? Так что твои заслуги, это заслуги партнеров..
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Tempos
1644008904
Ну в плане адаптации к городу, Месси может где то прав...Барселона как город более уютный...
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MaxiMkin
1644172697
Ути пути, тяжело ему. Тяжеловато когда вся команда на тебя не играет... Роналду не ныл никогда, в каждой команде доказывал что он топ.
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