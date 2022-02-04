Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

На прошлой неделе форвард «ПСЖ» Лионель Месси встретился с игроками «Барселоны» Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также главным тренером Хави.

Они ужинали в ресторане и разговаривали о событиях после ухода аргентинца из каталонского клуба.

Месси рассказал, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ». На него негативно влияет языковой барьер и климат во Франции. Кроме того, нападающий скучает по друзьям.