Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

На прошлой неделе форвард «ПСЖ» Лионель Месси встретился с игроками «Барселоны» Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также главным тренером Хави.

Они ужинали в ресторане и разговаривали о событиях после ухода аргентинца из каталонского клуба.

Месси рассказал, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ». На него негативно влияет языковой барьер и климат во Франции. Кроме того, нападающий скучает по друзьям.

В этом сезоне Месси забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Он перешел в «ПСЖ» в августе прошлого года на правах свободного агента.

«Барса» не смогла продлить с ним контракт из-за потолка зарплат.

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