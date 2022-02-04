Месси сказал игрокам «Барсы» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ» (El Confidencial)

На прошлой неделе форвард «ПСЖ» Лионель Месси встретился с игроками «Барселоны» Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также главным тренером Хави.
Они ужинали в ресторане и разговаривали о событиях после ухода аргентинца из каталонского клуба.
Месси рассказал, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ». На него негативно влияет языковой барьер и климат во Франции. Кроме того, нападающий скучает по друзьям.
- В этом сезоне Месси забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Он перешел в «ПСЖ» в августе прошлого года на правах свободного агента.
- «Барса» не смогла продлить с ним контракт из-за потолка зарплат.
Источник: El Confidencial