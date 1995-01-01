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    Египет стал рекордсменом Кубка Африки по выигранным сериям пенальти

    В 1/2 финала Кубка африканских наций Камерун уступил Египту.

    Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти победили египтяне.

    Для сборной Египта это шестая выигранная серия 11-метровых в истории турнира, что стало новым рекордом.

    • В финале Кубка Африки Египет сыграет с Сенегалом.
    • Матч состоится в воскресенье, 6 февраля.

    Кубок Африки. Египет в серии пенальти обыграл Камерун и прошел в финал

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    Источник: Opta

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