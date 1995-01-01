Египет стал рекордсменом Кубка Африки по выигранным сериям пенальти

В 1/2 финала Кубка африканских наций Камерун уступил Египту.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти победили египтяне.

Для сборной Египта это шестая выигранная серия 11-метровых в истории турнира, что стало новым рекордом.

В финале Кубка Африки Египет сыграет с Сенегалом.

Матч состоится в воскресенье, 6 февраля.

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