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    Левандовски: «Возможно, Роналду больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Криштиану старше меня на три с половиной года, но по-прежнему много забивает. В прошлом году он сменил клуб. Там другая тактика, его команда не всегда успешна. Впрочем, когда у «МЮ» вернется баланс, он сможет снова много забивать.

    Роналду привык к хорошей статистике, к невозможным цифрам. Возможно, он больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу», – сказал поляк.

    • В августе Роналду перешел из «Ювентуса» в «МЮ».
    • В субботу португальцу исполнится 37 лет.
    • В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 23 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +977

      стоп кран 38 минут назад

      В субботу португальцу исполнится 37 лет=====В субботу выпью за здоровье Роналду. Пожелаю ему дальнейшего успеха...Таких как он, в футболе очень мало.

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      Рейтинг: +337

      Дубина 1 час назад

      Если как наш столбяра научится падать то может будут ставить еще бесполезные пенальти) У дзюбы это получается - скорее у питерской мафии с верху

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