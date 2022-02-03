Левандовски: «Возможно, Роналду больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Криштиану старше меня на три с половиной года, но по-прежнему много забивает. В прошлом году он сменил клуб. Там другая тактика, его команда не всегда успешна. Впрочем, когда у «МЮ» вернется баланс, он сможет снова много забивать.
Роналду привык к хорошей статистике, к невозможным цифрам. Возможно, он больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу», – сказал поляк.
- В августе Роналду перешел из «Ювентуса» в «МЮ».
- В субботу португальцу исполнится 37 лет.
- В этом сезоне он провел за «Юнайтед» 23 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
Источник: Bayern & Germany