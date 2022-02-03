Левандовски: «Возможно, Роналду больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану старше меня на три с половиной года, но по-прежнему много забивает. В прошлом году он сменил клуб. Там другая тактика, его команда не всегда успешна. Впрочем, когда у «МЮ» вернется баланс, он сможет снова много забивать.

Роналду привык к хорошей статистике, к невозможным цифрам. Возможно, он больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу», – сказал поляк.