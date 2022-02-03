«ПСЖ» предложил Зидану более 12 миллионов в год. Почеттино получает 8 (Foot Mercato)

«ПСЖ» хочет назначит Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

По информации Foot Mercato, совета директоров считает, что только француз сможет навести порядок в звездной раздевалке. Парижане пытаются убедить Зидана возглавить клуб с помощью высокой зарплаты.

«ПСЖ» предложил французу сумму, превышающую годовой оклад Маурисио Почеттино (8 миллионов евро) и зарплату Зидана в «Реале» (12 миллионов).