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    «ПСЖ» предложил Зидану более 12 миллионов в год. Почеттино получает 8 (Foot Mercato)

    «ПСЖ» хочет назначит Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

    По информации Foot Mercato, совета директоров считает, что только француз сможет навести порядок в звездной раздевалке. Парижане пытаются убедить Зидана возглавить клуб с помощью высокой зарплаты.

    «ПСЖ» предложил французу сумму, превышающую годовой оклад Маурисио Почеттино (8 миллионов евро) и зарплату Зидана в «Реале» (12 миллионов).

    • Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

    В раздевалке «ПСЖ» уверены в летнем назначении Зидана (Marca)

    «ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом (Sport.es)

    Зидан может летом возглавить «ПСЖ»

    Источник: Foot Mercato

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