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    Камерун забил на Кубке Африки 11 голов. Все на счету Экамби и Абубакара

    К полуфиналу Кубка Африки сборная Камеруна подошла с 11 забитыми мячами. Авторами всех стали только два игрока: Карл Токо Экамби («Лион») и Венсан Абубакар («Аль-Наср»). У первого пять голов, у второго – шесть.

    Накануне дубль Экамби помог камерунцам пройти в четвертьфинале Гамбию (2:0).

    • Экамби стоит 15 миллионов евро, Абубакар – 9.
    • В полуфинале Камерун сыграет либо с Египтом, либо с Марокко.
    • Последний раз Камерун брал Кубок Африки в 2017 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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