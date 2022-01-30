Камерун забил на Кубке Африки 11 голов. Все на счету Экамби и Абубакара

К полуфиналу Кубка Африки сборная Камеруна подошла с 11 забитыми мячами. Авторами всех стали только два игрока: Карл Токо Экамби («Лион») и Венсан Абубакар («Аль-Наср»). У первого пять голов, у второго – шесть.

Накануне дубль Экамби помог камерунцам пройти в четвертьфинале Гамбию (2:0).

Экамби стоит 15 миллионов евро, Абубакар – 9.

В полуфинале Камерун сыграет либо с Египтом, либо с Марокко.

Последний раз Камерун брал Кубок Африки в 2017 году.

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