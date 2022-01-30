Уаттара – 1-й за 10 лет игрок на Кубке Африки с голом и удалением в одном матче

Футболист сборной Буркина-Фасо Данго Уаттара в матче 1/4 финала Кубка Африки против Туниса (1:0) и забил, и удалился. Такого на турнире не было десять лет.
Последним участником Кубка Африки с голом и удалением в одном матче был ганец Джон Менса в 2012 году (соперник – Ботсвана).
- 19-летний Уаттара выступает за молодежку французского «Лорьяна».
- Он стоит 500 тысяч евро.
- Сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка Африки в 2 из последних 3 розыгрышей.
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Источник: Бомбардир.ру