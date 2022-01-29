«Реал» и «Барселона» могут продать 49-процентную долю в клубах частным компаниям

Руководство «Реала» и «Барселоны» изучают возможность частичной приватизации клубов.

Рассматривается вариант с продажей 49 процентов акций частным компаниям или инвестиционным фондам.

В «Реале» и «Барсе» надеются, что такой шаг позволит в будущем конкурировать с более богатыми клубами, которые принадлежат миллиардерам или имеют поддержку государств – например, «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Сейчас оба клуба – это некоммерческие спортивные ассоциации, совладельцами которых являются все его члены (сосьос).

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