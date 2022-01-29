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  • «Реал» и «Барселона» могут продать 49-процентную долю в клубах частным компаниям

«Реал» и «Барселона» могут продать 49-процентную долю в клубах частным компаниям

29 января 2022, 16:59
7

Руководство «Реала» и «Барселоны» изучают возможность частичной приватизации клубов.

Рассматривается вариант с продажей 49 процентов акций частным компаниям или инвестиционным фондам.

В «Реале» и «Барсе» надеются, что такой шаг позволит в будущем конкурировать с более богатыми клубами, которые принадлежат миллиардерам или имеют поддержку государств – например, «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Сейчас оба клуба – это некоммерческие спортивные ассоциации, совладельцами которых являются все его члены (сосьос).

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (7)
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portero
1643469041
Придется продавать (акции придется выпустить), иначе из долгов не выбраться... Правда интересно у Барсы там больше 100 000 акционеров, совет директоров имеет право принять решение, собрание наверное только президента выбирает...
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Demgel
1643472324
Не знал что МС и ПСЖ поддерживают государства.... а так удачи обоим, особенно Барсе(в такие то времена).
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Psih86
1643480140
Когда Реал скупал супер звёзд, ещё со времён Зидана, то всем нравилось... А сейчас когда есть клубы по богаче, ПСЖ или клубы АПЛ, а Реал в миллиардных долгах, а Барса вообще нищии стали, то многим это стало не нравится... Денежные мешки, Шейхи итд итд, без денег и Реал будет как все, а не супер клуб...Не нойте и будьте мужиками.
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