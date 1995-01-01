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    «Реал» и «Барселона» могут продать 49-процентную долю в клубах частным компаниям

    Руководство «Реала» и «Барселоны» изучают возможность частичной приватизации клубов.

    Рассматривается вариант с продажей 49 процентов акций частным компаниям или инвестиционным фондам.

    В «Реале» и «Барсе» надеются, что такой шаг позволит в будущем конкурировать с более богатыми клубами, которые принадлежат миллиардерам или имеют поддержку государств – например, «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Сейчас оба клуба – это некоммерческие спортивные ассоциации, совладельцами которых являются все его члены (сосьос).

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    Источник: Sport.es

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