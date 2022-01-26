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  • Ловчев: «Месси безобразно играет в «ПСЖ». Его не приняли как лидера»

Ловчев: «Месси безобразно играет в «ПСЖ». Его не приняли как лидера»

26 января 2022, 23:48
11

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил выступление Лионеля Месси за «ПСЖ». Он недоволен.

«В «ПСЖ» Месси играет безобразно, честно говоря. Не на том уровне. Его не приняли как лидера. Ему не отдают все мячи, как было в «Барселоне».

Тренер Маурисио Почеттино там вообще не тренер», – считает Ловчев.

  • 72-летний Ловчев – бронзовый призер Олимпиады-1972.
  • Больше всего матчей в карьере он провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
  • В 1972 году Ловчева признали лучшим игроком страны.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Enter2006
1643230525
Ну как же? Ему же ЗМ дали очередной, за заслуги! )) Или нужно общественности серьёзно спросить почему он получил последний ЗМ, пока награда не превратилась в очередное политизированное шоу "Евровидение".
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серега кашин
1643235474
ловчеву уже давно пора сидеть дома и внуков няньчить а он все лезет не в свои дела
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Vitaga
1643235766
согласен Ловчев уже в маразме. иногда выдает что то нормальное но редко
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GoldPlayFIFARus9
1643238067
А чё, Ловчев давно тренирует ПСЖ? Просто не в курсах
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mihail200606
1643259567
Это ошибка, конечно, переход этот...
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Artemka444
1643261964
Всё правильно сказал!!!!
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Sancho010365
1643264675
Ловчев умеет правильно сказать. Посмотрим, ПСЖ это бренд Французского футбола, как Зенит в РПЛ. В ПСЖ весь цвет мирового футбола и играют наравне.
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Soccerdealer63
1643271746
Извини, Евгений Серафимович, но тут ты дал маху! Понимаю, что не от отсутствия мозгов, а от эмоций - мужик ты умнейший, но горячий и прямой!))) Нам всем очень жалко, что Мессии "не виден"... Но дело не в нём - Месси играет...КАК ВСЕГДА ИГРАЛ! Умно и технично. УМНЕЕ И ТЕХНИЧНЕЕ МНОГИХ ДРУГИХ, ЧТО РЯДОМ...И "выжать" из его потенциала для клуба можно было бы в разы больше, если бы.... Если бы в этой "команде" работал и царил ТРЕНЕР, ХОТЬ, С КАКОЙ-ТО КОНЦЕПЦИЕЙ ИГРЫ))) НО... ПСЖ сегодня - это НЕ футбольный клуб. Это - подиум, на который для показа нижнего женского белья, одуревшие от безмерных денег шейхи-эротоманы нагнали одновременно ... ВСЕХ САМЫХ ТОПОВЫХ МАНЕКЕНЩИЦ МИРА! (ну... почти всех)))) Нагнали и - естественно - ДАЛИ КОМАНДУ тренеру... их всех "пользовать" на публике одновременно!))) Это ... как, если бы против двух сторожей - ВОХРовцев, охранающих склад солдатских кальсонов... бросили группу отобранных лидеров из нескольких лучших подразделений армейского спецана мира (котики, мотики, скауты Селуса, САС и прочая живность...)...Хотя для безоговорочной победы над двумя дедушками с мётлами было бы достаточно любого одного из "отборных" (Ди Марии, Неймара, Мбаппе, Месси, Рамоса и т.д.). ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВСЕХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА БЕЗВАРИАНТОВ? А вот что: один из бессмертных заскучает (Неймар), другой потянет одеяло на себя (Мбаппе), третий будет долго ждать взаимодействия (Месси), четвёртый закосит от миссии в лазарет (Рамос).... И вместо синергии присутствия на поле нескольких гениев одновременно, мы, вместо изысканного салата из сочетаемых ингредиентов, получаем.... ТЮРЮ ИЗ ЭКЛЕКТИЧНО ПЕРЕМЕШАННЫХ НЕСОВМЕСТИМЫХ ПО ВКУСУ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ... Несколько топовых манекенщиц на одном подиуме одновременно легко превратились в группу злых тёлок, настпающих соперницам на пятки и сталкивающих друг руга в публику с красной дорожки)))) А футбол, между прочим, ИГРА КОМАНДНАЯ! И корона любого "мессии" сверкает ярче там, где у него в суфлёрской будке сидят всякие хави, а рояль такскают всякие иньесты.... Всю эту "звёздную пыль", типа ПСЖевской, надо запретить собирать в одной команде. Надо, как в НХЛ, разводитьлучших по разным командам... РАДИ ФУТБОЛА! А то эти АРАБСКИЕ ПАССЖИРЫ и сами в футбол не играют и нам не дают его посмотреть....
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sochi-2013
1643273034
Игрок одной команды. Было интересного посмотреть на него вне Барселоны, но лучше бы он этого не делал.
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zigbert
1643288886
Переход в "звездный" ПСЖ не пошел на пользу Месси. Но надо еще учесть его травмы и болезни.
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