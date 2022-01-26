Ловчев: «Месси безобразно играет в «ПСЖ». Его не приняли как лидера»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил выступление Лионеля Месси за «ПСЖ». Он недоволен.

«В «ПСЖ» Месси играет безобразно, честно говоря. Не на том уровне. Его не приняли как лидера. Ему не отдают все мячи, как было в «Барселоне».

Тренер Маурисио Почеттино там вообще не тренер», – считает Ловчев.

72-летний Ловчев – бронзовый призер Олимпиады-1972.

Больше всего матчей в карьере он провел за «Спартак» (1969-1978 годы).

В 1972 году Ловчева признали лучшим игроком страны.

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