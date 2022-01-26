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    Ловчев: «Месси безобразно играет в «ПСЖ». Его не приняли как лидера»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил выступление Лионеля Месси за «ПСЖ». Он недоволен.

    «В «ПСЖ» Месси играет безобразно, честно говоря. Не на том уровне. Его не приняли как лидера. Ему не отдают все мячи, как было в «Барселоне».

    Тренер Маурисио Почеттино там вообще не тренер», – считает Ловчев.

    • 72-летний Ловчев – бронзовый призер Олимпиады-1972.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
    • В 1972 году Ловчева признали лучшим игроком страны.

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    Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    26.01.2022 23:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2633

      Enter2006 45 минут назад

      Ну как же? Ему же ЗМ дали очередной, за заслуги! )) Или нужно общественности серьёзно спросить почему он получил последний ЗМ, пока награда не превратилась в очередное политизированное шоу "Евровидение".

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      Рейтинг: +215

      Gothic_Spirit > Enter2006 33 минуты назад

      она уже давно такая)))
      все зм шли или ему или кристине.
      чтоб поддерживать хорошо продаваемый бренд у школоты

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