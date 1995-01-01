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    На Кубке Африки ввели чрезвычайное положение после давки болельщиков

    Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе рассказал, какие меры будут приняты после инцидента возле стадиона Поля Бийя в Олембе.

    «Во избежание повторения подобных инцидентов и в целях обеспечения безопасности болельщиков объявляется чрезвычайное положение, вводятся чрезвычайные меры.

    Мы сконцентрировали все внимание на пандемии коронавируса, но мы здесь в ответственности за каждого зрителя и должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности всех.

    Все обстоятельства произошедшего будут расследованы с целью установления причин гибели людей», – сказал Мотсепе.

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    Источник: ТАСС

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      wiss 1 час назад

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