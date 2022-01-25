На Кубке Африки ввели чрезвычайное положение после давки болельщиков

Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе рассказал, какие меры будут приняты после инцидента возле стадиона Поля Бийя в Олембе.
- Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки Камерун – Коморские острова (2:1) произошла давка.
- Сообщалось о гибели как минимум семи человек.
«Во избежание повторения подобных инцидентов и в целях обеспечения безопасности болельщиков объявляется чрезвычайное положение, вводятся чрезвычайные меры.
Мы сконцентрировали все внимание на пандемии коронавируса, но мы здесь в ответственности за каждого зрителя и должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности всех.
Все обстоятельства произошедшего будут расследованы с целью установления причин гибели людей», – сказал Мотсепе.
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Источник: ТАСС