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Мбаппе определится со своим будущим после 1/8 финала ЛЧ (GFFN)

25 января 2022, 16:12
3

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не знает, где будет играть в следующем сезоне.

23-летний футболист сообщит «Реалу» и «ПСЖ» о своем решении после очных матчей между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе может либо заключить новый краткосрочный контракт с парижанами, либо летом присоединиться к мадридцам на правах свободного агента.

  • В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
  • «ПСЖ» и «Реал» сыграют 15 февраля и 9 марта.

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Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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DeStar
1643121660
начинает уже задалбивать эпопея иногда хочется чтобы он уже остался в пжс, но так, чтобы навсегда и пытался выиграть лч и громить реймсы
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zigbert
1643121861
По именам конечно ПСЖ выглядит фаворитом в этом противостоянии но силу Реала нельзя сбрасывать со счетов. Победа одной из них и входит в расчет Мбаппе.
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murealbest
1643122813
Ему суждено играть в Мадридском Реале, иначе никак, бро, Килиан………)
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