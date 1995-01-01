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    Мбаппе определится со своим будущим после 1/8 финала ЛЧ (GFFN)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не знает, где будет играть в следующем сезоне.

    23-летний футболист сообщит «Реалу» и «ПСЖ» о своем решении после очных матчей между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мбаппе может либо заключить новый краткосрочный контракт с парижанами, либо летом присоединиться к мадридцам на правах свободного агента.

    • В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • «ПСЖ» и «Реал» сыграют 15 февраля и 9 марта.

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    Источник: Get French Football News

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