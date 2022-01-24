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  • Терюшков – о введении Fan ID: «Болельщикам нечего бояться. Это закон только о безопасности»

Терюшков – о введении Fan ID: «Болельщикам нечего бояться. Это закон только о безопасности»

24 января 2022, 18:21
4

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал о введении системы Fan ID на матчах РПЛ.

«Закон принят. Уже сейчас в 329-м законе есть запрет на посещение спортивных событий болельщикам, в отношении которых есть административный запрет либо административный надзор.

Просто сейчас трудно контролировать, что человек будет добросовестно соблюдать решение суда. Fan ID как раз-таки поможет это делать. Это закон только о безопасности.

Я читал, что у болельщиков есть опасения, что будут необоснованно не оформлять Fan ID, либо приостанавливать. Но я могу их успокоить. У нас в законе прописано три пункта, по которым карта будет приостановлена, либо не будет выдаваться.

Как я уже сказал, это будет в тех случаях, если на болельщика наложен административных запрет, либо надзор, либо ведется судопроизводство. Это исчерпывающий перечень. Тем людям, которые ни разу не были уличены в нарушениях на спортивных объектах, боятся нечего.

Наша задача в том, чтобы болельщики не сталкивались с трудностями при получении Fan ID. Поэтому это все можно будет оформить на Госуслугах.

Сейчас многие относятся с негативом, потому что прежде не было такой практики. Я вместе с депутатским корпусом готов отстаивать права болельщиков, если вдруг будут необоснованные отказы или приостановления. Хоть я в этом и сильно сомневаюсь. Бояться болельщикам нечего.

Что касается «Химок», то я попрошу руководство встретиться с фанатами, все им объяснить, чтобы не оставалось вопросов», – сказал Терюшков.

  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

Фанаты «Спартака»: «Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене Fan ID»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (4)
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portero
1643038672
Если раньше захотел сходить на футбол купил билеты на семью и гостей и пошли на стадион!!! Теперь скажем этим га.донам, идите вы наху... со своими картами и стадионом...
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Vitaga
1643043706
в целях безопасности уже разрешили сотрудникам вламываться в квартиры машины задерживать людей без всяких санкций. скоро надо будет спрашивать разрешение в туалет сходить .....дома. нужен будет айди.... в целях безопасности
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Artemka444
1643054284
Маразм крепчает у людей!!!!
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Hektor 84
1643209423
Так и не понял в чем выражается безопасность после введения фан is?
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