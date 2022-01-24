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    Терюшков – о введении Fan ID: «Болельщикам нечего бояться. Это закон только о безопасности»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал о введении системы Fan ID на матчах РПЛ.

    «Закон принят. Уже сейчас в 329-м законе есть запрет на посещение спортивных событий болельщикам, в отношении которых есть административный запрет либо административный надзор.

    Просто сейчас трудно контролировать, что человек будет добросовестно соблюдать решение суда. Fan ID как раз-таки поможет это делать. Это закон только о безопасности.

    Я читал, что у болельщиков есть опасения, что будут необоснованно не оформлять Fan ID, либо приостанавливать. Но я могу их успокоить. У нас в законе прописано три пункта, по которым карта будет приостановлена, либо не будет выдаваться.

    Как я уже сказал, это будет в тех случаях, если на болельщика наложен административных запрет, либо надзор, либо ведется судопроизводство. Это исчерпывающий перечень. Тем людям, которые ни разу не были уличены в нарушениях на спортивных объектах, боятся нечего.

    Наша задача в том, чтобы болельщики не сталкивались с трудностями при получении Fan ID. Поэтому это все можно будет оформить на Госуслугах.

    Сейчас многие относятся с негативом, потому что прежде не было такой практики. Я вместе с депутатским корпусом готов отстаивать права болельщиков, если вдруг будут необоснованные отказы или приостановления. Хоть я в этом и сильно сомневаюсь. Бояться болельщикам нечего.

    Что касается «Химок», то я попрошу руководство встретиться с фанатами, все им объяснить, чтобы не оставалось вопросов», – сказал Терюшков.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

    Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

    Фанаты «Спартака»: «Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене Fan ID»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      Vitaga 2 часа назад

      в целях безопасности уже разрешили сотрудникам вламываться в квартиры машины задерживать людей без всяких санкций. скоро надо будет спрашивать разрешение в туалет сходить .....дома. нужен будет айди.... в целях безопасности

      1
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      Рейтинг: +9262

      Alekxei Z. 2 часа назад

      "Член", может скажешь сколько фанатов на матче Химок ходят ?
      Что рот разевать , когда у вас тупо нет болел, ну может родные игроков и ходят на игры.
      Вы не можете отследить за сотней другой ? Заврались , ну просто пиз...ец !!!

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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Если раньше захотел сходить на футбол купил билеты на семью и гостей и пошли на стадион!!!
      Теперь скажем этим га.донам, идите вы наху... со своими картами и стадионом...

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