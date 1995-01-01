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    1 гол в 12 матчах чемпионата – худший результат в карьере Месси

    Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не забил «Реймсу» в 22-м туре Лиги 1.

    Аргентинец провел 12-й матч в чемпионате Франции, отличившись в них только одним голом.

    Это худший результат в карьере 34-летнего футболиста по количеству мячей, забитых в играх национального чемпионата на данном этапе сезона.

    • Месси перешел в «ПСЖ» в августе из «Барселоны».
    • Во всех турнирах нападающий забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах.

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    Источник: Stats Foot

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии21
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      Рейтинг: +422

      Узб@гоеный 1 час назад

      Меся, в отличии от Рона игрок одной команды. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10861

      BRO_football 1 час назад

      Красавец! Легенда футбола! Не зря Золотой мяч вручили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3442

      Красногорск_Фан 1 час назад

      у Агаларова этот показатель лучше. Но золотой мяч снова получит Месси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      Rodina47 2 часа назад

      Не подходит в ПСЖ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer > Rodina47 2 часа назад

      ПСЖ не подходит Великому!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57073

      portero > Rodina47 2 часа назад

      Ему очень трудно команду подобрать, жадность его загубила Барсу и его самого накрыла...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9091

      "supermax" 2 часа назад

      уйди он из барсы раньше результат был бы тем же

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15777

      Garrincha58 3 часа назад

      космический человек становится обыкновенным как все мы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11516

      Fusballer > Garrincha58 2 часа назад

      Таким всегда был.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Стэнли > Garrincha58 2 часа назад

      Космический человек не будет обзывать ослами других людей. Гном просто зажравшийся хам, охреневший от вседозволенности и безнаказанности.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      гууд 3 часа назад

      Вот опять не правильно пишут...
      надо так:Легенда футбола Леонид Месси решил показать как надо забивать гол, слава Богу что живём с ним в одно время, этот великий гол уже признали шедевром во всем цивилизованом мире, без условно ЗМ получит легенда футбола, так ещё не один игрок не забивал 1 мяч за сезон.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      Cubinec1989 3 часа назад

      Про ЗМ Уже пошутили?( Не успел (

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22937

      bset 4 часа назад

      2 ЗМ этому молодому человеку

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer 4 часа назад

      ЗМ за этот год уже обеспечен.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Стэнли > Fusballer 2 часа назад

      Ривалдо уже обеспечил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer > Стэнли 2 часа назад

      Какой Ривалдо? Если тот самый, то он ещё играет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Стэнли > Fusballer 2 часа назад

      Была заметка, что Ривалдо в интервью сказал, что карлан достоин получить ЗМ в этом году.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11516

      Fusballer > Стэнли 2 часа назад

      Понятно. И не поспоришь.

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      Рейтинг: +152

      Стэнли > Fusballer 2 часа назад

      Да уж...(((

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      Рейтинг: +675

      Rodina47 > Fusballer 1 час назад

      «Золотой мяч» Месси в 2021-м – стыд и несправедливость. Лео не был лучшим, а победа на Кубке Америки страшно переоценена

      2
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      Рейтинг: +11516

      Fusballer > Rodina47 1 час назад

      Тем более ЗМ всегда был европейской наградой. За достижения в европейских международных турнирах либо за выдающуюся игру футболиста за европейский клуб. Поэтому всякие африканские. американские, азиатские кубки никак не должны влиять на выбор.

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