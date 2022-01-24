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  • 1 гол в 12 матчах чемпионата – худший результат в карьере Месси

1 гол в 12 матчах чемпионата – худший результат в карьере Месси

24 января 2022, 08:57
19

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не забил «Реймсу» в 22-м туре Лиги 1.

Аргентинец провел 12-й матч в чемпионате Франции, отличившись в них только одним голом.

Это худший результат в карьере 34-летнего футболиста по количеству мячей, забитых в играх национального чемпионата на данном этапе сезона.

  • Месси перешел в «ПСЖ» в августе из «Барселоны».
  • Во всех турнирах нападающий забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах.

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Источник: Stats Foot
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (19)
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Fusballer
1643004202
ЗМ за этот год уже обеспечен.
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Cubinec1989
1643005510
Про ЗМ Уже пошутили?( Не успел (
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гууд
1643005629
Вот опять не правильно пишут... надо так:Легенда футбола Леонид Месси решил показать как надо забивать гол, слава Богу что живём с ним в одно время, этот великий гол уже признали шедевром во всем цивилизованом мире, без условно ЗМ получит легенда футбола, так ещё не один игрок не забивал 1 мяч за сезон.
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Garrincha58
1643007173
космический человек становится обыкновенным как все мы
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"supermax"
1643009504
уйди он из барсы раньше результат был бы тем же
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Sergey9999
1643010213
Не подходит в ПСЖ
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Красногорск_Фан
1643012512
у Агаларова этот показатель лучше. Но золотой мяч снова получит Месси.
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BRO_football
1643013240
Красавец! Легенда футбола! Не зря Золотой мяч вручили.
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