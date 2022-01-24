1 гол в 12 матчах чемпионата – худший результат в карьере Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не забил «Реймсу» в 22-м туре Лиги 1.

Аргентинец провел 12-й матч в чемпионате Франции, отличившись в них только одним голом.

Это худший результат в карьере 34-летнего футболиста по количеству мячей, забитых в играх национального чемпионата на данном этапе сезона.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе из «Барселоны».

Во всех турнирах нападающий забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах.

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