Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков

    РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов.

    «Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Химок» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объeме.

    Обязать «Химки» выплатить аккредитованному посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты.

    Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – говорится в заявлении РФС

    Запрет на регистрацию игроков может быть снят Палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения клубом обязательств.

    • Зимой в команду перешли Юрий Жирков, Павел Мамаев, Неманья Главчич и Захар Волков.
    • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

    ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 18:26
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru