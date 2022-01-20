РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков

РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов.
«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Химок» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объeме.
Обязать «Химки» выплатить аккредитованному посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты.
Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – говорится в заявлении РФС
Запрет на регистрацию игроков может быть снят Палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения клубом обязательств.
- Зимой в команду перешли Юрий Жирков, Павел Мамаев, Неманья Главчич и Захар Волков.
- «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
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