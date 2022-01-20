ФИФА утвердила новые правила аренды игроков. Изменения вступят в силу с июля

ФИФА объявила о введении новых правил аренды футболистов. Изменения вступят в силу с июля 2022 года.

Теперь клубы будут обязаны заключать письменное соглашение, в котором будут прописаны условия сделки – срок и компенсация.

Максимальный срок аренды будет составлять 1 год, а минимальный – интервал между двумя трансферными окнами. Также будет запрещена субаренда игроков в третий клуб.

В течение сезона клуб сможет отдавать в аренду одному клубу не более трех игроков. Также будет введено ограничение по общему количеству аренд за сезон.

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клубы смогут брать или отдавать в аренду не более восьми игроков. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года число арендованных игроков снизится до семи. С 1 июля 2024 года клубы смогут брать в аренду максимум шесть футболистов за сезон.

Количественные ограничения не будут распространяться на футболистов младше 21 года.

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