Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на ближайшие матчи.

В заявку не попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в январе переболел коронавирусом.

34-летний футболист не сыграет с Чили и Колумбией в отборе к чемпионату мира.

Аргентина еще в ноябре вышла на ЧМ-2022.

27 января Аргентина сыграет с Чили, а 1 февраля – с Колумбией.

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