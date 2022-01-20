Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на ближайшие матчи.
В заявку не попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в январе переболел коронавирусом.
34-летний футболист не сыграет с Чили и Колумбией в отборе к чемпионату мира.
- Аргентина еще в ноябре вышла на ЧМ-2022.
- 27 января Аргентина сыграет с Чили, а 1 февраля – с Колумбией.
ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ
Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование
Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей
Источник: Ассоциация футбола Аргентины