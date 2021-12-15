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    Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

    Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на ближайшие матчи.

    В заявку не попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в январе переболел коронавирусом.

    34-летний футболист не сыграет с Чили и Колумбией в отборе к чемпионату мира.

    • Аргентина еще в ноябре вышла на ЧМ-2022.
    • 27 января Аргентина сыграет с Чили, а 1 февраля – с Колумбией.

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    Источник: Ассоциация футбола Аргентины

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    20.01.2022 08:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +56941

      portero 15 часов назад

      В такой форме он и сборной не нужен...
      Вот только за что мяч дали???

      0
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 16 часов назад

      А за то, что переболел короной - пожизненно каждый год вручать ЗМ нужно! А после - его детям, внукам и т.д.

      0
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 16 часов назад

      Да что же такое... Опять два ЗМ((((

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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Ну когда-то надо уходить от Мессизависимости.
      Возможно это раскрепостит остальных игроков.

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