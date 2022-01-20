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  • Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

Месси не вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

20 января 2022, 08:57
3

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на ближайшие матчи.

В заявку не попал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в январе переболел коронавирусом.

34-летний футболист не сыграет с Чили и Колумбией в отборе к чемпионату мира.

  • Аргентина еще в ноябре вышла на ЧМ-2022.
  • 27 января Аргентина сыграет с Чили, а 1 февраля – с Колумбией.

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Источник: Ассоциация футбола Аргентины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (3)
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Fusballer
1642660166
Да что же такое... Опять два ЗМ((((
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Fusballer
1642660250
А за то, что переболел короной - пожизненно каждый год вручать ЗМ нужно! А после - его детям, внукам и т.д.
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portero
1642662963
В такой форме он и сборной не нужен... Вот только за что мяч дали???
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