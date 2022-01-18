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    Ловрен упрекнул ФИФА в дискриминации из-за непопадания Салаха в символическую сборную года

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на непопадание нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в символическую сборную прошедшего года. Он намекнул на дискриминацию.

    «Салаху снова нет места в символической сборной года!

    Люди, разбирающиеся в футболе, знают, что он заслуживает быть там. Что нужно сделать, чтобы быть там? Возможно, нужен европейский паспорт», – написал Ловрен.

    • Они вместе играли в «Ливерпуле».
    • Салах – лучший бомбардир текущего сезона АПЛ.
    • Сейчас он выступает на Кубке Африки.

    Левандовски, Холанд, Месси и Роналду – в символической сборной года от ФИФА

    Источник: твиттер Деяна Ловрена

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    18.01.2022 18:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 19:30

      Каждый имеет свое мнение, от ФИФА оно наверное коллективное...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 18 января 2022, 19:27

      Ну и что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:49

      КТО такой Ловрен, чтобы УПРЕКАТЬ в чем то ФИФА?!! Он кем себя возомнил? Звездой мирового футбола???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1444

      вальтер79 18 января 2022, 18:45

      за кореша впрягаеться)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 18 января 2022, 18:36

      Кто ты такой, чтобы учить фифу)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 18 января 2022, 18:30

      Не надо отвлекаться от тренировочных сборов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2022, 18:27

      ФИФА те еще расисты, поэтому следующий ЧМ пройдет в арабском Катаре

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 17:41

      И Дзюбы с Азмуном нет((( Одна несправедливость кругом(((

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4829

      Блямба 18 января 2022, 17:35

      Какое-то очень дорогое восьмое легионерское место в составе Зенита.
      Ещё и крикливое.
      И бесполезное.Задний защитник.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 17:29

      Ловрен, ты лучше бы действующий контракт на совесть отрабатывал.

      6
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