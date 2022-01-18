Ловрен упрекнул ФИФА в дискриминации из-за непопадания Салаха в символическую сборную года

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на непопадание нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в символическую сборную прошедшего года. Он намекнул на дискриминацию.

«Салаху снова нет места в символической сборной года!

Люди, разбирающиеся в футболе, знают, что он заслуживает быть там. Что нужно сделать, чтобы быть там? Возможно, нужен европейский паспорт», – написал Ловрен.

Они вместе играли в «Ливерпуле».

Салах – лучший бомбардир текущего сезона АПЛ.

Сейчас он выступает на Кубке Африки.

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