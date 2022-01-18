Ловрен упрекнул ФИФА в дискриминации из-за непопадания Салаха в символическую сборную года

Каждый имеет свое мнение, от ФИФА оно наверное коллективное...
Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на непопадание нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в символическую сборную прошедшего года. Он намекнул на дискриминацию.
«Салаху снова нет места в символической сборной года!
Люди, разбирающиеся в футболе, знают, что он заслуживает быть там. Что нужно сделать, чтобы быть там? Возможно, нужен европейский паспорт», – написал Ловрен.
- Они вместе играли в «Ливерпуле».
- Салах – лучший бомбардир текущего сезона АПЛ.
- Сейчас он выступает на Кубке Африки.
Левандовски, Холанд, Месси и Роналду – в символической сборной года от ФИФА