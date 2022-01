Левандовски, Холанд, Месси и Роналду – в символической сборной года от ФИФА

На церемонии вручения наград The Best назвали символическую сборную по итогам 2021 года.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии);

Защитники: Давид Алаба («Реал», сборная Австрии), Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии), Леонардо Бонуччи («Ювентус», сборная Италии);

Полузащитники: Жоржиньо («Челси», сборная Италии), Н’Голо Канте («Челси», сборная Франции), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, сборная Норвегии), Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины).

THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11By the players, for the players.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/i0dYe7KUwI