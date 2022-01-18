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    Экс-селекционер «Чертаново»: «Пиняев – второй Джордж Бест. Его никто не может поймать в РПЛ»

    Экс-селекционер «Чертаново» Николай Горохов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

    – Последние три года вы работали селекционером в «Чертаново» — до декабря 2021 года. В чем особенность Пиняева?

    – Добавлю, что большинство ярких воспитанников «Чертаново» оценивал, еще когда они были соперниками академии Галицкого. Также и Пиняева в его первые годы в Москве.

    Его выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места – это природное, наследственное. Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ.

    Мне он напоминает игрока, которого я всего два раза в жизни видел, – Джорджа Беста. Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной. Что-то невероятное. Пиняев – второй Бест.

    После поездки в «МЮ», где о нем хорошо отзывались, ему важно было пройти период с переоценкой себя. Был небольшой спад, но он быстро перестроился и резко пошел вперед. Сейчас он делает все правильно. Знаю, Пиняев много работает со своим телом, готовит себя к настоящему взрослому футболу.

    Хорошо, что с ним рядом тренер Игорь Витальевич Осинькин, который может и подсказать, и за ухо дернуть по-отечески. Ему пока дают играть по 15-20 минут, потому что берегут. Такая практика при грамотном подходе бесценна. Он плавно готовит себя к взрослому футболу, набирается нужных навыков в тренировках.

    В этом процессе важна постепенность. Галицкий как-то говорил, что они тормознули рост некоторых молодых ребят, потому что слишком рано выпустили их в главной команде. Надо было дать завершить необходимый процесс обучения.

    Смотрите, Черников и Сперцян заиграли как раз в 21 год, когда оказались к этому готовы, подведены, обучены.

    • В июле «Крылья» купили 17-летнего форварда у «Чертаново».
    • Он провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость Пиняева – 1,5 миллиона евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2022 12:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +465

      Stavr007 29 января 2022, 23:02

      бухать тоже будет как джорджик получается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:22

      Что курит этот чудак?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 18 января 2022, 14:56

      .. а почему неуловимый?
      - да кому он нахрен нужен:))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 18 января 2022, 14:49

      ему до Беста как до луны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD 18 января 2022, 14:01

      Пеняев Ваш еще не куя не показал в РПЛ. Но пиарят его уже пару лет. БАшку парню сломаете, если уже не сломали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1995

      Vitaga 18 января 2022, 13:51

      очередной бред не специалиста а кренделя менеджера агента делающего деньги на контрактах игроков. в 21 год мол надо подпускать к составу... ппц ...Мбапе и Холанд у него явно не стрельнули бы..он выпускал их на 15 минут всего. досадно что такие профаны имеют какое то отношение к футболу вообще

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4829

      Блямба 18 января 2022, 13:31

      кому надо будьте уверены
      уже поймали
      второго аршавина не видать
      но посмотреть можно под крышей крестовского
      а там и
      уедет жить в лондоннн

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4829

      Блямба > Блямба 18 января 2022, 13:54

      С утра брился..вроде тебя не видел..Пора завязывать.. бриться.(
      Ты кто?..родственник по жизни..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 18 января 2022, 13:09

      У нас уже были вторые Месси и т д... Хватит поцану мозг пудрить

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 18 января 2022, 13:02

      А хто цэ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 января 2022, 12:52

      Характеристика как у неуловимого Джо: не могут поймать, потому что он никому не нужен.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > serppion 18 января 2022, 13:10

      Смотря по ТВ, как он СМЕЛО, НО БЕЗЗУБО ПОКА в атаке Крыльев действовал, на ум то же самое пришло.
      А то ОПЯТЬ начинают - "звЯзда, ЗвЯзда... восходящая звЯзда..."
      У нас уже таких "звёзд" появлялось и исчезало, толком и не засверкав, целый мешок.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > serppion 18 января 2022, 13:15

      Не у одного меня этот анекдот сразу всплыл в памяти...

      0
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