Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-селекционер «Чертаново»: «Пиняев – второй Джордж Бест. Его никто не может поймать в РПЛ»

Экс-селекционер «Чертаново»: «Пиняев – второй Джордж Бест. Его никто не может поймать в РПЛ»

18 января 2022, 12:46
13

Экс-селекционер «Чертаново» Николай Горохов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

– Последние три года вы работали селекционером в «Чертаново» — до декабря 2021 года. В чем особенность Пиняева?

– Добавлю, что большинство ярких воспитанников «Чертаново» оценивал, еще когда они были соперниками академии Галицкого. Также и Пиняева в его первые годы в Москве.

Его выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места – это природное, наследственное. Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ.

Мне он напоминает игрока, которого я всего два раза в жизни видел, – Джорджа Беста. Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной. Что-то невероятное. Пиняев – второй Бест.

После поездки в «МЮ», где о нем хорошо отзывались, ему важно было пройти период с переоценкой себя. Был небольшой спад, но он быстро перестроился и резко пошел вперед. Сейчас он делает все правильно. Знаю, Пиняев много работает со своим телом, готовит себя к настоящему взрослому футболу.

Хорошо, что с ним рядом тренер Игорь Витальевич Осинькин, который может и подсказать, и за ухо дернуть по-отечески. Ему пока дают играть по 15-20 минут, потому что берегут. Такая практика при грамотном подходе бесценна. Он плавно готовит себя к взрослому футболу, набирается нужных навыков в тренировках.

В этом процессе важна постепенность. Галицкий как-то говорил, что они тормознули рост некоторых молодых ребят, потому что слишком рано выпустили их в главной команде. Надо было дать завершить необходимый процесс обучения.

Смотрите, Черников и Сперцян заиграли как раз в 21 год, когда оказались к этому готовы, подведены, обучены.

  • В июле «Крылья» купили 17-летнего форварда у «Чертаново».
  • Он провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость Пиняева – 1,5 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пиняев Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serppion
1642499540
Характеристика как у неуловимого Джо: не могут поймать, потому что он никому не нужен.
Ответить
jek718875
1642500166
А хто цэ???
Ответить
Форвард 79
1642500596
У нас уже были вторые Месси и т д... Хватит поцану мозг пудрить
Ответить
Блямба
1642501866
кому надо будьте уверены уже поймали второго аршавина не видать но посмотреть можно под крышей крестовского а там и уедет жить в лондоннн
Ответить
Vitaga
1642503064
очередной бред не специалиста а кренделя менеджера агента делающего деньги на контрактах игроков. в 21 год мол надо подпускать к составу... ппц ...Мбапе и Холанд у него явно не стрельнули бы..он выпускал их на 15 минут всего. досадно что такие профаны имеют какое то отношение к футболу вообще
Ответить
GammiD
1642503664
Пеняев Ваш еще не куя не показал в РПЛ. Но пиарят его уже пару лет. БАшку парню сломаете, если уже не сломали.
Ответить
nik55
1642506552
ему до Беста как до луны
Ответить
aaaaahhhh
1642506972
.. а почему неуловимый? - да кому он нахрен нужен:))))
Ответить
Hektor 84
1642584120
Что курит этот чудак?
Ответить
Stavr007
1643486563
бухать тоже будет как джорджик получается
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
22
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+