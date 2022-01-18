Экс-селекционер «Чертаново»: «Пиняев – второй Джордж Бест. Его никто не может поймать в РПЛ»

Экс-селекционер «Чертаново» Николай Горохов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

– Последние три года вы работали селекционером в «Чертаново» — до декабря 2021 года. В чем особенность Пиняева?

– Добавлю, что большинство ярких воспитанников «Чертаново» оценивал, еще когда они были соперниками академии Галицкого. Также и Пиняева в его первые годы в Москве.

Его выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места – это природное, наследственное. Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ.

Мне он напоминает игрока, которого я всего два раза в жизни видел, – Джорджа Беста. Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной. Что-то невероятное. Пиняев – второй Бест.

После поездки в «МЮ», где о нем хорошо отзывались, ему важно было пройти период с переоценкой себя. Был небольшой спад, но он быстро перестроился и резко пошел вперед. Сейчас он делает все правильно. Знаю, Пиняев много работает со своим телом, готовит себя к настоящему взрослому футболу.

Хорошо, что с ним рядом тренер Игорь Витальевич Осинькин, который может и подсказать, и за ухо дернуть по-отечески. Ему пока дают играть по 15-20 минут, потому что берегут. Такая практика при грамотном подходе бесценна. Он плавно готовит себя к взрослому футболу, набирается нужных навыков в тренировках.

В этом процессе важна постепенность. Галицкий как-то говорил, что они тормознули рост некоторых молодых ребят, потому что слишком рано выпустили их в главной команде. Надо было дать завершить необходимый процесс обучения.

Смотрите, Черников и Сперцян заиграли как раз в 21 год, когда оказались к этому готовы, подведены, обучены.