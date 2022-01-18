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    «Бенфика» выпустила официальное опровержение переговоров с Шевченко

    «Бенфика» выступила с заявлением по ситуации с возможным назначением Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.

    Лиссабонский клуб опроверг информацию о переговорах с украинцем. В пресс-службе «Бенфики» заявили, что клуб не контактировал с Шевченко и другими тренерами после отставки Жорже Жезуша.

    В португальском клубе также сообщили, что Нельсон Вериссимо будет тренировать «Бенфику» минимум до конца сезона.

    • Следующим местом работы Шевченко может стать сборная Польши.
    • «Дженоа» объявила об отставке Шевченко 15 января.
    • Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах.

    Источник: официальный сайт «Бенфики»

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    18.01.2022 12:34
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