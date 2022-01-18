«Бенфика» выпустила официальное опровержение переговоров с Шевченко

«Бенфика» выступила с заявлением по ситуации с возможным назначением Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.
Лиссабонский клуб опроверг информацию о переговорах с украинцем. В пресс-службе «Бенфики» заявили, что клуб не контактировал с Шевченко и другими тренерами после отставки Жорже Жезуша.
В португальском клубе также сообщили, что Нельсон Вериссимо будет тренировать «Бенфику» минимум до конца сезона.
- Следующим местом работы Шевченко может стать сборная Польши.
- «Дженоа» объявила об отставке Шевченко 15 января.
- Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах.
Источник: официальный сайт «Бенфики»