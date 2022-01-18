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«Бенфика» выпустила официальное опровержение переговоров с Шевченко

18 января 2022, 12:34

«Бенфика» выступила с заявлением по ситуации с возможным назначением Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.

Лиссабонский клуб опроверг информацию о переговорах с украинцем. В пресс-службе «Бенфики» заявили, что клуб не контактировал с Шевченко и другими тренерами после отставки Жорже Жезуша.

В португальском клубе также сообщили, что Нельсон Вериссимо будет тренировать «Бенфику» минимум до конца сезона.

  • Следующим местом работы Шевченко может стать сборная Польши.
  • «Дженоа» объявила об отставке Шевченко 15 января.
  • Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах.

Источник: официальный сайт «Бенфики»
Португалия. Примейра Бенфика Шевченко Андрей
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