«Бенфика» выпустила официальное опровержение переговоров с Шевченко

«Бенфика» выступила с заявлением по ситуации с возможным назначением Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.

Лиссабонский клуб опроверг информацию о переговорах с украинцем. В пресс-службе «Бенфики» заявили, что клуб не контактировал с Шевченко и другими тренерами после отставки Жорже Жезуша.

В португальском клубе также сообщили, что Нельсон Вериссимо будет тренировать «Бенфику» минимум до конца сезона.