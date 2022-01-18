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    Серия А. «Фиорентина» без Кокорина забила шесть голов «Дженоа»

    В 22-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» дома разгромила «Дженоа» со счетом 6:0.

    Российский форвард Александр Кокорин всю игру провел на скамейке запасных.

    Благодаря победе «Фиорентина» поднялась на шестое место в таблице Серии А, опередив «Рому».

    «Дженоа» крупно проиграла в первой встрече после увольнения Андрея Шевченко.

    Италия. Серия А. 22-й тур

    Фиорентина – Дженоа – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Одриосола, 15; 2:0 – Бонавентура, 34; 3:0 – Бираги, 42; 4:0 – Влахович, 51; 5:0 – Бираги, 69; 6:0 – Торрейра, 77.

    Нереализованный пенальти: Влахович, 11 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    18.01.2022 00:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 18 января 2022, 15:24

      Слили дырку от тренера ?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 14:35

      Спасти Дженоа от вылета из Серии А может только чудо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 11:04

      Кокорин? А, вспомнил, это тот, кто лавку для Фиорентины греет и полирует.)))
      НУ КУПИЛИ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +2134

      alefreddy 18 января 2022, 09:53

      Коко лучший был в запасе

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 18 января 2022, 08:57

      Просто перспектива выхода Коко пугает настолько, что команды проигрывают до матча)

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 08:37

      и куда там Миранчук собирался идти...на вылет.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > portero 18 января 2022, 08:47

      Думает о том, лишь бы в Италии остаться.

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 08:34

      С Кокошей 10:1 было бы.

      2
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 18 января 2022, 00:46

      Бираги хорош, исполнил два штрафных как под копирку.

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