Серия А. «Фиорентина» без Кокорина забила шесть голов «Дженоа»

В 22-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» дома разгромила «Дженоа» со счетом 6:0.

Российский форвард Александр Кокорин всю игру провел на скамейке запасных.

Благодаря победе «Фиорентина» поднялась на шестое место в таблице Серии А, опередив «Рому».

«Дженоа» крупно проиграла в первой встрече после увольнения Андрея Шевченко.

Италия. Серия А. 22-й тур

Фиорентина – Дженоа – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Одриосола, 15; 2:0 – Бонавентура, 34; 3:0 – Бираги, 42; 4:0 – Влахович, 51; 5:0 – Бираги, 69; 6:0 – Торрейра, 77.

Нереализованный пенальти: Влахович, 11 – нет.

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