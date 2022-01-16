«Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль» планируют подписать летом Филлипса из «Лидса»

Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс – в поле зрения участников Лиги чемпионов. Его хотят подписать летом сразу четыре клуба.

Речь идет о «Баварии», «ПСЖ», «Реале» и «Ливерпуле». «Лидс» предпочитает продать Филлипса заграницу, пишет Transfer News Live со ссылкой на издание El Nacional.

26-летний англичанин стоит 40 миллионов евро.

Его контракт истекает в 2024 году.

В сезоне АПЛ у опорника 12 матчей, голевой пас.

Анчелотти хочет заменить Каземиро Филлипсом из «Лидса» (El Nacional)