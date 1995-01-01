Врач «Спартака»: «Некоторые игроки боятся вакцинироваться»

Доктор «Спартака» Глеб Чернов рассказал, что не все игроки команды вакцинированы от коронавируса. Однако открытых антипрививочников в клубе нет.

«Антиваксеров в «Спартаке» нет. Просто кто-то боится, еще что-то. Над этими вопросами надо работать», – сказал Чернов.