Врач «Спартака»: «Некоторые игроки боятся вакцинироваться»

Ну и дебилы. За две недели схоронил тещу и тетю. Обе не привитые были
Доктор «Спартака» Глеб Чернов рассказал, что не все игроки команды вакцинированы от коронавируса. Однако открытых антипрививочников в клубе нет.
«Антиваксеров в «Спартаке» нет. Просто кто-то боится, еще что-то. Над этими вопросами надо работать», – сказал Чернов.
- «Спартак» в четверг вышел из отпуска.
- 17 января команда отправится на 1-й зимний сбор в Дубай.
- У Чернова осенью было предложение от «Локомотива», но он предпочел остаться в «Спартаке».
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