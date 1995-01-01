Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Врач «Спартака»: «Некоторые игроки боятся вакцинироваться»

    Доктор «Спартака» Глеб Чернов рассказал, что не все игроки команды вакцинированы от коронавируса. Однако открытых антипрививочников в клубе нет.

    «Антиваксеров в «Спартаке» нет. Просто кто-то боится, еще что-то. Над этими вопросами надо работать», – сказал Чернов.

    • «Спартак» в четверг вышел из отпуска.
    • 17 января команда отправится на 1-й зимний сбор в Дубай.
    • У Чернова осенью было предложение от «Локомотива», но он предпочел остаться в «Спартаке».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1669

      Dr.Metal 2 минуты назад

      Ну и дебилы. За две недели схоронил тещу и тетю. Обе не привитые были

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92944
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru