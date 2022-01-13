Роналду: «Хочу понять, буду ли я играть до 42 лет. Сейчас чувствую себя на 30»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду порассуждал о своем возрасте. В феврале ему исполнится 37 лет.

«Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно забочусь о своем теле и разуме. Недавно мне стало понятно, что после 33 лет тело может решать любые задачи, но, сложнее всего, работать над психологией.

В последние годы я больше занимаюсь своим разумом, поскольку уверен, что мое тело справится с тем, что я ему предложу. Я счастлив и собираюсь оставаться в футболе. Хочу понять, буду ли я играть до 40, 41, 42 лет. Но главное – получать удовольствие от происходящего», – сказал португалец.

Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.

С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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