Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Роналду: «Хочу понять, буду ли я играть до 42 лет. Сейчас чувствую себя на 30»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду порассуждал о своем возрасте. В феврале ему исполнится 37 лет.

    «Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно забочусь о своем теле и разуме. Недавно мне стало понятно, что после 33 лет тело может решать любые задачи, но, сложнее всего, работать над психологией.

    В последние годы я больше занимаюсь своим разумом, поскольку уверен, что мое тело справится с тем, что я ему предложу. Я счастлив и собираюсь оставаться в футболе. Хочу понять, буду ли я играть до 40, 41, 42 лет. Но главное – получать удовольствие от происходящего», – сказал португалец.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

    Роналду: «МЮ» ментально должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ, на другое я не согласен»

    Роналду: «Рангнику нужно время. Он многое изменил в «МЮ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68471
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru