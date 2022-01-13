Роналду: «МЮ» ментально должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ, на другое я не согласен»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказал недовольство турнирным положением команды в АПЛ.

«МЮ» набрал 31 очко в 19 турах Премьер-лиги и занимает седьмое место в таблице.

«Мы не войдем в топ-4 АПЛ, если не изменимся ментально. Это просто невозможно. Менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3, на другое я не согласен.

Надеюсь, команда сможет достичь желаемого болельщиками уровня, потому что они это заслужили.

Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь для того, чтобы побеждать. Думаю, мы создаем конкуренцию, но мы еще не достигли своего лучшего уровня», – сказал португалец.