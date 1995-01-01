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    Роналду: «МЮ» ментально должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ, на другое я не согласен»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказал недовольство турнирным положением команды в АПЛ.

    «МЮ» набрал 31 очко в 19 турах Премьер-лиги и занимает седьмое место в таблице.

    «Мы не войдем в топ-4 АПЛ, если не изменимся ментально. Это просто невозможно. Менталитет «МЮ» должен соответствовать минимум топ-3, на другое я не согласен.

    Надеюсь, команда сможет достичь желаемого болельщиками уровня, потому что они это заслужили.

    Я не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место. Я здесь для того, чтобы побеждать. Думаю, мы создаем конкуренцию, но мы еще не достигли своего лучшего уровня», – сказал португалец.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      zafo80 59 секунд назад

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      Рейтинг: +838

      ARSteven89 13 минут назад

      Роналду ментально должен соответствовать лиссабонскому "Спортингу" и топ-3 португальской Суперлиги, а на другое уже не рассчитывать!

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      Рейтинг: +83

      pele1981 35 минут назад

      Ментально он, может, и соответствует этому, а вот настоящими бойцами-игроками - нет!

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