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    Роналду: «Рангнику нужно время. Он многое изменил в «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о работе главного тренера команды Ральфа Рангника.

    «Рангнику нужно время, чтобы донести идеи до игроков. Он возглавил команду всего пять недель назад и уже многое изменил. Верю, что Ральф хорошо справится со своей работой. Мы знаем, что играем не в самый лучший футбол, но у нас много матчей, чтобы улучшить ситуацию», – сказал Роналду.

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
    • Под руководством немца команда одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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    Источник: Sky Sports

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