Роналду: «Рангнику нужно время. Он многое изменил в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о работе главного тренера команды Ральфа Рангника.

«Рангнику нужно время, чтобы донести идеи до игроков. Он возглавил команду всего пять недель назад и уже многое изменил. Верю, что Ральф хорошо справится со своей работой. Мы знаем, что играем не в самый лучший футбол, но у нас много матчей, чтобы улучшить ситуацию», – сказал Роналду.

«МЮ» назначил Рангника 29 ноября.

Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.

Под руководством немца команда одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Роналду: «МЮ» ментально должен соответствовать минимум топ-3 АПЛ, на другое я не согласен»