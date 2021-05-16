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    Лукаку – в основе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом».

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Маунт, Жоржиньо, Сауль, Алонсо, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дэвис, Санчес, Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Доэрти, Сон, Кейн, Моура.

    • Матч начнется в 22:45 по Москве.

    Лукаку: «Прошу прощения у тренера, партнеров и руководства. Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»

    Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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