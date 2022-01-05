Лукаку – в основе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом».

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Маунт, Жоржиньо, Сауль, Алонсо, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дэвис, Санчес, Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Доэрти, Сон, Кейн, Моура.

Матч начнется в 22:45 по Москве.

Лукаку: «Прошу прощения у тренера, партнеров и руководства. Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»

Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»