Главные новости дня. Месси заразился коронавирусом, Смолов близок к переходу в «Динамо»

«Реал», «Барселона», «Ювентус» намерены запустить Суперлигу в 2022 году

Игрок «Саутгемптона» МакКуин завершил карьеру в 26 лет

Месси заболел коронавирусом

«Реал» минимально уступил «Хетафе» и прервал 15-матчевую серию без поражений

Лукаку не попал в заявку «Челси» на игру с «Ливерпулем» из-за интервью

«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью – 2:2

Мане получил желтую карточку на 15-й секунде. Это рекорд АПЛ минимум с сезона-2006/07

«Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей

Люк де Йонг принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»

«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить часть его зарплаты