«Интер» и «Ювентус» хотят перенести матч за Суперкубок Италии

Проведение матча за Суперкубок Италии, запланированного на 12 января, находится под вопросом.
Его участники «Интер» и «Ювентус» хотят, чтобы встречу перенесли на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.
Игра должна состояться в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
- «Интер» – победитель Серии А.
- «Ювентус» – обладатель Кубка Италии.
Источник: твиттер Ромео Агрести
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