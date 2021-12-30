«Интер» и «Ювентус» хотят перенести матч за Суперкубок Италии

Проведение матча за Суперкубок Италии, запланированного на 12 января, находится под вопросом.

Его участники «Интер» и «Ювентус» хотят, чтобы встречу перенесли на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

Игра должна состояться в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».