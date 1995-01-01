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    «Интер» и «Ювентус» хотят перенести матч за Суперкубок Италии

    Проведение матча за Суперкубок Италии, запланированного на 12 января, находится под вопросом.

    Его участники «Интер» и «Ювентус» хотят, чтобы встречу перенесли на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

    Игра должна состояться в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

    • «Интер» – победитель Серии А.
    • «Ювентус» – обладатель Кубка Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ромео Агрести

    Специальный корреспондент Goal.com. Его профиль - инсайды о «Ювентусе». Аудитория в твиттере - более 137 тысяч подписчиков.

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