«Реал» объявит о переходе Мбаппе после 1/8 финала ЛЧ (AS)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

По информации AS, в мадридском клубе уверены, что 23-летний француз перейдет в «Реал» в конце сезона – после окончания контракта с «ПСЖ».

«Реал» планирует объявить о переходе Мбаппе после 1/8 финала Лиги чемпионов, где клуб из Мадрида сыграет с «ПСЖ».

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Он действующий чемпион мира.

Летом «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов.

Мбаппе к 23 годам забил больше голов, чем Месси и Роналду вместе взятые