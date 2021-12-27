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    «Реал» объявит о переходе Мбаппе после 1/8 финала ЛЧ (AS)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

    По информации AS, в мадридском клубе уверены, что 23-летний француз перейдет в «Реал» в конце сезона – после окончания контракта с «ПСЖ».

    «Реал» планирует объявить о переходе Мбаппе после 1/8 финала Лиги чемпионов, где клуб из Мадрида сыграет с «ПСЖ».

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Он действующий чемпион мира.
    • Летом «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов.

    Мбаппе к 23 годам забил больше голов, чем Месси и Роналду вместе взятые

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14386

      KLIM777 2 часа назад

      Красавцы! Пора покидать такому дарованию этот корабль с говном

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