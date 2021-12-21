«Милан» и «Интер» утвердили проект нового стадиона. «Сан-Сиро» будет частично снесен в 2027 году

«Милан» и «Интер» согласовали первоначальный проект нового стадиона клубов La Cattedrale. Окончательный проект будет представлен в 2022 году, а сама арена должна быть готова к 2027 году.

Новый стадион будет построен на основе проекта, представленного американской архитектурной компанией Populous. Она известна по строительству нового стадиона «Тоттенхэма».

La Cattedrale будет построен в районе Сан-Сиро. Нынешний стадион частично снесут после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.