«Ювентус» потратил на Роналду 277 миллионов за 3 года

Стало известно, сколько «Ювентус» потратил на сотрудничество с нападающим Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Манчестер Юнайтед».
туринский клуб потратил на португальца 277 миллионов евро за три года.
Более чем в два раза меньше «Ювентус» потратил на Гонсало Игуаина – 122 миллиона евро. Дуглас Коста обошелся в 87 миллионов евро.
- Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год.
- Туринский клуб купил его у «Реала» за 117 миллионов евро.
- В 134 матчах за клуб он забил 101 гол и отдал 22 ассиста.
Источник: FootballNews24