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    «Ювентус» потратил на Роналду 277 миллионов за 3 года

    Стало известно, сколько «Ювентус» потратил на сотрудничество с нападающим Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Манчестер Юнайтед».

    туринский клуб потратил на португальца 277 миллионов евро за три года.

    Более чем в два раза меньше «Ювентус» потратил на Гонсало Игуаина – 122 миллиона евро. Дуглас Коста обошелся в 87 миллионов евро.

    • Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год.
    • Туринский клуб купил его у «Реала» за 117 миллионов евро.
    • В 134 матчах за клуб он забил 101 гол и отдал 22 ассиста.

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    Источник: FootballNews24

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