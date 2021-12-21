«Ювентус» потратил на Роналду 277 миллионов за 3 года

Стало известно, сколько «Ювентус» потратил на сотрудничество с нападающим Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Манчестер Юнайтед».

туринский клуб потратил на португальца 277 миллионов евро за три года.

Более чем в два раза меньше «Ювентус» потратил на Гонсало Игуаина – 122 миллиона евро. Дуглас Коста обошелся в 87 миллионов евро.