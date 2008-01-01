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    Кубок африканских наций могут перенести на осень

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о сроках проведения Кубка африканских наций.

    «Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.

    Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим», – сказал Инфантино.

    • Ближайший КАН должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне.
    • Из-за нового штамма коронавируса турнир могут перенести на лето 2023-го.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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