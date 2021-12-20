Кубок африканских наций могут перенести на осень

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о сроках проведения Кубка африканских наций.
«Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.
Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим», – сказал Инфантино.
- Ближайший КАН должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне.
- Из-за нового штамма коронавируса турнир могут перенести на лето 2023-го.
Источник: ТАСС