Кубок африканских наций могут отменить из-за нового штамма коронавируса

Кубок африканских наций, который должен пройти с 9 января по 6 февраля в Камеруне, находится под угрозой срыва.

По информации GFFN со ссылкой на RMC Sport, Африканская конфедерация футбола собрала экстренное собрание, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом.

Организаторы турнира обеспокоены появлением нового штамма «омикрон» и боятся, что приезд игроков и болельщиков из Европы ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Камеруне. За отмену турнира также выступают английские и французские клубы, которые не хотят рисковать здоровьем своих игроков.

В случае отмены КАН в Камеруне турнир состоится летом 2023 года в Кот-д'Ивуаре.