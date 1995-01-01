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    Кубок африканских наций могут отменить из-за нового штамма коронавируса

    Кубок африканских наций, который должен пройти с 9 января по 6 февраля в Камеруне, находится под угрозой срыва.

    По информации GFFN со ссылкой на RMC Sport, Африканская конфедерация футбола собрала экстренное собрание, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом.

    Организаторы турнира обеспокоены появлением нового штамма «омикрон» и боятся, что приезд игроков и болельщиков из Европы ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Камеруне. За отмену турнира также выступают английские и французские клубы, которые не хотят рисковать здоровьем своих игроков.

    В случае отмены КАН в Камеруне турнир состоится летом 2023 года в Кот-д'Ивуаре.

    • Алжир – действующий победитель Кубка африканских наций.

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14280

      KLIM777 44 минуты назад

      как же зае...эти лабораторные вирусы...то Китай, теперь из Африки пошло

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