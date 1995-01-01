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    АПЛ. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью – 2:2

    Закончился центральный матч 18-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Команды сыграли вничью – 2:2.

    Защитник гостей Эндрю Робертсон забил гол на 70-й минуте встречи, а спустя семь минут получил прямую красную карточку.

    «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ (41 очко), «Тоттенхэм» – седьмое (26 очков).

    Англия. АПЛ. 18-й тур

    Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кейн, 13; 1:1 – Жота, 35; 1:2 – Робертсон, 70; 2:2 – Сон, 74.

    Удаления: нет – Робертсон, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +252

      СуперПАВ9 7 минут назад

      Леверпуль жестко отскочил

      0
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      Рейтинг: +460

      andruhs 36 минут назад

      Алисон просто красавец, несмотря на ошибку.
      Не ошибается тот, кто ничего не делает.

      0
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      Рейтинг: +460

      andruhs 39 минут назад

      Ух!
      Нам нужен такой футбол!
      Нам всем!

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