АПЛ. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью – 2:2

Закончился центральный матч 18-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Команды сыграли вничью – 2:2.

Защитник гостей Эндрю Робертсон забил гол на 70-й минуте встречи, а спустя семь минут получил прямую красную карточку.

«Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ (41 очко), «Тоттенхэм» – седьмое (26 очков).

Англия. АПЛ. 18-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кейн, 13; 1:1 – Жота, 35; 1:2 – Робертсон, 70; 2:2 – Сон, 74.

Удаления: нет – Робертсон, 77.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ