Дзюба – о пропуске матча с «Динамо»: «Трудный год, уехал восстанавливаться после травмы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что досрочно отправился в отпуск. Он пропустил матч 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Официальная причина – травма.

«Трудный год, травмы, но, надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!» – написал игрок.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

Турнир возобновится в феврале.

Дзюба в 2021 году перестал выступать за сборную России.

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