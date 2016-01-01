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    Дзюба – о пропуске матча с «Динамо»: «Трудный год, уехал восстанавливаться после травмы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что досрочно отправился в отпуск. Он пропустил матч 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Официальная причина – травма.

    «Трудный год, травмы, но, надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!» – написал игрок.

    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • Турнир возобновится в феврале.
    • Дзюба в 2021 году перестал выступать за сборную России.

    Семак – о досрочном отбытии Дзюбы на Мальдивы: «Разберусь и все вам скажу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13105

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Ой даунище восстанавливаются на базе с тренером, а не на песке с членом в руках

      0
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      Рейтинг: +27437

      silver29 11 минут назад

      В переводе означает, я вас бомжей вертел на одном месте, что хочу то и дергаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +980

      Taps 13 минут назад

      Пора парню на тренерскую работу или в Думу.

      1
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