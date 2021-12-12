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  • Дзюба – о пропуске матча с «Динамо»: «Трудный год, уехал восстанавливаться после травмы»

Дзюба – о пропуске матча с «Динамо»: «Трудный год, уехал восстанавливаться после травмы»

12 декабря 2021, 19:44
32

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что досрочно отправился в отпуск. Он пропустил матч 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Официальная причина – травма.

«Трудный год, травмы, но, надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!» – написал игрок.

  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
  • Турнир возобновится в феврале.
  • Дзюба в 2021 году перестал выступать за сборную России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Семак – о досрочном отбытии Дзюбы на Мальдивы: «Разберусь и все вам скажу»

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дзюба Артем
Комментарии (32)
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Taps
1639328396
Пора парню на тренерскую работу или в Думу.
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Skull_Boy
1639329055
Ой даунище восстанавливаются на базе с тренером, а не на песке с членом в руках
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(Меня за банили)
1639329551
Остальным значит легкий год выдался и травмы всех обошли стороной. Как любит говорить литейный, стыдно за Дзюбу.
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MaxRnD
1639329601
Целый год на галерах, до кровавых мозолей
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Блямба
1639329788
Некрасивые поступки , вкупе с грязными проступками не добавляют красоты забитым голам и легендарным достижениям... Нимб потихоньку сполз в тазовую область. Дядя Артём,ты -му.дак?
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piligrim1986
1639329938
руку стер?
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Sancho010365
1639332626
В таких случаях нужно помолчать галеодору Зенита. Это плевок всему тренерскому составу и главное Семаку. Он показал, что плевать ему на всех и всё было бы простительно, если бы Зенит не был чемпионом, он не бьётся на поле за Семака и давно уже валяет дурака. Но мы ведь в шоке от его игры, он просто ноль на поле.
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Ziklop
1639334765
деградант, ему уже форму не набрать, на выход.
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alex1951
1639335186
Далековато ,канешна,реставрироваться ,но там можно спрятаться...... И заниматься привычным делом..)))
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BRO_football
1639345487
Обычно с травмами в лазарете лежат, а не на Мальдивах у моря отдыхают. Некрасиво поступил. Выходит, что отпуск для Дзюбы важнее команды.
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