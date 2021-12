Пресс-служба АПЛ подготовила нарезку лучших спасений 15-го тура. Туда, в частности, попали Эми Мартинес («Астон Вилла») и Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Новый тур АПЛ стартует через несколько часов.

That tip from MartinezThe top #PL saves from Matchweek 15 pic.twitter.com/qx278G4u3i